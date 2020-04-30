Finlandiya'da okullar kademeli olarak açılıyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Eğitim Bakanı Li Andersson gerçekleştirdikleri basın toplantısında 18 Mart tarihinden beri kapalı olan okulların 14 Mayıs itibari ile kademeli olarak açılacağını duyurdu. Lise ve meslek okullarındaki öğrencilerin uzaktan eğitime devam edeceğini ifade eden Başbakan Sanna Marin, her çocuğun okulda eğitim alma hakkı olduğunu ve bunun önünde yasal bir sorun olmadığını, online eğitimi de sonlandıracaklarını açıkladı. Hükümet olarak bu kararı alırken sağlık otoritelerinden destek aldıklarını sözlerine ekleyen Başbakan Marin öğrencileri salgından korumak için sınıfları farklı zamanlarda eğitime tabi tutacakları ve fiziksel temasın en az seviyede olmasına dikkat edeceklerini belirtti.



Fin Hükümetinin, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilan ettiği olağanüstü hal kapsamında 18 Mart tarihinde okullar kapatılmış, o tarihten itibaren öğrenciler, online eğitim vasıtasıyla evlerinden derslere katılımı sağlanmıştı.

Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) tarafından açıklanan son verilere göre, korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 206’ya yükseldi. Ülke genelindeki korona vaka sayısı ise 4 bin 906 olarak açıklandı. THL, ölenlerinco yüzde 52’sinin erkek, yüzde 48’inin de kadın olduğunu ve yüzde 90’nın kronik bir hastalığı olduğunu açıkladı.