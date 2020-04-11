Son dakika: Corona virüs salgınında bir ilk! İdam...

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki cezaevinden corona virüs korkusuyla 74 mahkum kaçtı.

İranlı yetkililer, "Şu ana kadar 65 mahkumdan bir kısmı polis ve istihbarat birimleri tarafından yakalandı, bir kısmı da teslim oldu. Firarda yalnızca dokuz mahkum kaldı ve onların yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. Firarı organize edenlerden bir mahkuma daha önce verilen idam hükmü de yakalanmasının ardından icra edildi" açıklamasını yaptı.

İdam edilen Mustafa Selimi adlı mahkum, 2004'te silahlı soygun ve iki polis memurunu öldürmek suçlamalarıyla ceza almıştı.

Tahran yönetimi, sosyal medyada çıkan Selimi'nin rejim karşıtlığından mahkum edildiği yönündeki haberleri ise yalanlıyor.

IKBY karıştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise, Mustafa Selimi'nin önce kendilerine sığındığı ve peşinden İran'a iade edildiği yönündeki gelişmelerden habersiz olduğunu açıkladı.

Söz konusu haberlerde, Süleymaniye'nin Pencivin ilçesi emniyet güçlerince yeniden İran'a teslim edildiği belirtilmişti. Yerel medya, Selimi'nin firardan sonra sığındığı bölgenin Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin hakimiyetinde bulunduğunu ve Erbil yönetimine haber verilmeden Süleymaniye'deki yetkililerin mahkumu İran'a gönderdiğini yazıyor.

Yerel medya ayrıca, Selimi'nin İran'a muhalif Irak'ta konuşlanan İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin bir üyesi olduğunu da sayfalarına taşıdı.

IKBY, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Sakız ilçesinde yer alan hapishanedeki firar, 27 Mart'taki isyanın ardından gerçekleşmişti.

Bugüne kadar 4 bin 357 Covid-19 hastasının öldüğü İran'da salgını durdurmak için 85 bin mahkum geçici olarak tahliye edildi. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney ise 19 Mart'ta 10 bin mahkumu affetmişti.