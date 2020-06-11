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11.06.2020 - 12:52 |

Fırtına dinmiyor! Kristof Kolomb heykelinin kafası koparıldı, bir diğeri yıkıldı

George Floyd protestolarının boyut değiştirmesiyle birçok ülkede sömürgeci ve köle tüccarlarının heykelleri yıkılırken, Boston ve St. Paul'da ABD'yi keşfeden Kolomb hedef alındı.

Fırtına dinmiyor! Kristof Kolomb heykelinin kafası koparıldı, bir diğeri yıkıldı

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sürerken, Boston'daki gösteride kâşif Kristof Kolomb'un heykelinin kafası koparıldı.

Fırtına dinmiyor Kristof Kolomb heykelinin kafası koparıldı, bir diğeri yıkıldı


Floyd'un can verdiği Minnesota eyaletinin başkenti St. Paul'da ise Kolomb'un heykeli gösteirciler tarafından devrildi. Protestocular, yıktıkları heykeli tekmeledi.
Fırtına dinmiyor Kristof Kolomb heykelinin kafası koparıldı, bir diğeri yıkıldı


Göstericiler, 12 Ekim 1492'de Amerika'yı keşfeden Kolomb'u, kıtanın Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilmesine ön ayak olmakla suçluyor.

Sömürge, kölelik ve emperyalist geçmişe ait semboller Avrupa'da da protestoların hedefinde.

Hafta sonu İngiltere'de köle tüccarı Edward Coltson'ın heykeli indirilip nehre atılmıştı. Belçika'da da sömürgeci Kral 2. Leopold'un heykelleri tahrip edilmişti.

 

Sokaklarda dolaşan boz ayı ilgi odağı olduARTVİN'in Şavşat ilçesinde, son bir aydır özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Evlerinin pencere ve balkonlarından ayıyı yakından görüp, izlemek için geceyi bekleyen ilçe sakinleri, sokaklara bıraktıkları yiyeceklerle de boz ayıyı besliyor.
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