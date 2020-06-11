11.06.2020 - 12:52 |
Fırtına dinmiyor! Kristof Kolomb heykelinin kafası koparıldı, bir diğeri yıkıldı
George Floyd protestolarının boyut değiştirmesiyle birçok ülkede sömürgeci ve köle tüccarlarının heykelleri yıkılırken, Boston ve St. Paul'da ABD'yi keşfeden Kolomb hedef alındı.
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sürerken, Boston'daki gösteride kâşif Kristof Kolomb'un heykelinin kafası koparıldı.
Floyd'un can verdiği Minnesota eyaletinin başkenti St. Paul'da ise Kolomb'un heykeli gösteirciler tarafından devrildi. Protestocular, yıktıkları heykeli tekmeledi.
Göstericiler, 12 Ekim 1492'de Amerika'yı keşfeden Kolomb'u, kıtanın Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilmesine ön ayak olmakla suçluyor.
Sömürge, kölelik ve emperyalist geçmişe ait semboller Avrupa'da da protestoların hedefinde.
Hafta sonu İngiltere'de köle tüccarı Edward Coltson'ın heykeli indirilip nehre atılmıştı. Belçika'da da sömürgeci Kral 2. Leopold'un heykelleri tahrip edilmişti.
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