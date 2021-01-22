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22.01.2021 - 14:57 | | AA

Fotoğraflar infial yarattı! Ulusal Muhafızlar otoparkta uyudu...

ABD'de 46'ncı Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni için Washington'a konuşlandırılan ve törenin ertesi günü otoparka gönderilen Ulusal Muhafızlar, maruz kaldıkları kötü muameleye tepki gösterdi.

Fotoğraflar infial yarattı! Ulusal Muhafızlar otoparkta uyudu...

Ülke basınındaki haberlere göre, Kongre binası polisi, 21 Ocak Perşembe günü Ulusal Muhafızların binayı boşaltmalarını ve yakındaki bir otoparkta kalmalarını istedi.

Ulusal Muhafızlar, internet bağlantısının olmadığı ve sadece bir elektrik prizinin bulunduğu garajda soğukta yerde yattıklarını söyledi.

Muhafızlardan biri, "(20 Ocak'ta) Onlarca senatör ve Kongre üyesi, bizimle fotoğraf çektirdi, elimizi sıktı ve hizmetimiz için teşekkür etti. 24 saat sonra, bizi bir kapalı otoparkın köşesine gönderdiler. İnanılmaz derecede ihanete uğramış hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Senatör Martin Heinrich, Ulusal Muhafızların durumuyla ilgili sorunun çözüldüğünü belirterek Kongre binasına döndüklerini söyledi.

Senatör Tammy Duckworth ise bazı telefon görüşmeleri yaptığını ve Kongre binası polisinin Ulusal Muhafızlardan özür dilediği konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi, başkent Washington'daki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Washington'ın güvenliği için birçok eyaletten görevlendirilen Ulusal Muhafız sayısı 20 bine çıkarılmış, askerler Kongre ve çevresinde konuşlandırılmıştı.

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