Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Suriye'de protesto edildi

Gaziantep'in KarkamÄ±ÅŸ ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki Suriye topraklarÄ±nda yer alan Cerablus ve ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki Tel Abyad'da onlarca sivil, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'u protesto etmek iÃ§in bir araya geldi.

Protestocular, "Ä°slam barÄ±ÅŸ dini, terÃ¶rizme yer yok" ve "FransÄ±z Ã¼rÃ¼nlerine boykot" yazÄ±lÄ± ArapÃ§a dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.Â

Onlarca kiÅŸi, Macronâ€™un posterlerini yaktÄ±.Â

Tel Abyad Yerel Meclis BaÅŸkanÄ± Vail Hamdo AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, halkÄ±n Ä°slam'Ä± dÃ¼ÅŸman bir din gibi gÃ¶steren Macron'u protesto etmek iÃ§in toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Hamdo, "Ä°slam dini barÄ±ÅŸÄ±n dinidir, iÃ§inde terÃ¶rizme yer yoktur. TerÃ¶rÃ¼n kaynaÄŸÄ± Fransa'dÄ±r. Cezayir'de 1,5 milyon kiÅŸiyi katlettiÄŸini unutmadÄ±k." dedi.Â

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret iÃ§erikli karikatÃ¼rleri derste Ã¶ÄŸrencilerine gÃ¶steren bir Ã¶ÄŸretmenin baÅŸÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan, siyasetÃ§ilerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ä°slam'Ä± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± hedef alan aÃ§Ä±klamalarda bulunmasÄ± tartÄ±ÅŸma ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda protestolara yol aÃ§tÄ±. Macron son dÃ¶nemdeki bir aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Hazreti Muhammed'e yÃ¶nelik karikatÃ¼rleri yayÄ±nlamaktan geri durmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

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