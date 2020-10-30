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30.10.2020 - 17:40 | | İHA

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: 'Türkiye'nin yanındayız'

Türkiye ve Yunanistan’da yaşanılan depremin ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dermanin, "Türkiye'nin yanındayız, acil yardım gönderebiliriz" dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: 'Türkiye'nin yanındayız'

Türkiye ve Yunanistan’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Fransa’dan Türkiye’ye destek mesajı geldi. Fransa içişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Acil yardım gönderilebiliriz, Türkiye ve Yunanistan'ın yanındayız" dedi.

Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce güçlü bir deprem Türkiye'yi ve Yunan adalarını vurdu. Fransa, bu zor imtihanda Türk ve Yunan halklarının yanında. Ülkelerin hükümetleri dilerse, Fransız acil yardımını anında gönderebiliriz" ifadelerini kullandı.

 

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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