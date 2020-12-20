Fransa, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile ulaşımını durduracak

Castex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sağlık riski göz önüne alındığında, İngiltere'den Fransa'ya tüm ulaşım araçlarıyla insan akışını bu gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durdurduk." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19’un bir türünün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.