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20.12.2020 - 21:52 | | AA

Fransa, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile ulaşımını durduracak

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını bildirdi.

Fransa, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile ulaşımını durduracak

 

Castex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni sağlık riski göz önüne alındığında, İngiltere'den Fransa'ya tüm ulaşım araçlarıyla insan akışını bu gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durdurduk." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19’un bir türünün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

 

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