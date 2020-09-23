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23.09.2020 - 10:43 | | İHA

Fransa: 'Lübnan’da hükumet kurulmazsa ülke çökebilir'

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, Lübnanlı siyasetçilere seslenerek, hükumetin kurulmaması durumunda ülkenin çökebileceğini ifade etti.

Fransa: 'Lübnan’da hükumet kurulmazsa ülke çökebilir'

Lübnan’da hükumet kurma krizi devam ederken Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Mühll, ülkede acilen hükumet kurulmazsa Lübnan’ın durumunun kötüleşebileceği uyarısını yaptı. Der Mühll, “Bu hassas dönemde Lübnanlı siyasetçiler ülkenin gelişimi ya da çöküşü arasında seçim yapmalılar. Bu, Lübnan halkına karşı büyük bir sorumluluk” ifadelerini kullandı.

Der Mühll, “Fransa, Lübnan'da hükumetin kurulması kapsamında 1 Eylül’de verilen taahhütler ulaşamadığı için üzüntü duyuyor” dedi. Der Mühll ülkede gerekli reformların yapılabilmesi için Lübnanlı siyasetçilere seslenerek Başbakan Mustafa Adib’in önderliğinde ve bir erteleme olmadan belli bir anlaşmaya varmaya çağırdı.

Adını açıklamaya Fransız 2 üst düzeyli yetkilinin verdiği bilgilere göre, Fransa Lübnan’ın krizden çıkabilmesi için makul bir zaman içerisinde hükumetinin kurulması için Lübnanlı siyasetçilere baskı yapıyor. Daha önce hükumetin kurulması için son tarih olarak Eylül ayının ortası olarak belirlenirken, hükumetin kurulması için yeni bir son tarih henüz açıklanmadı.

Öte yandan Lübnan CumhurbaşkanıMişel Avn, hükumetin kurulamaması durumunda Lübnan’ın “cehenneme” doğru gidebileceğini söylemişti.

Karantina süresi dolanlar yurttan ayrılmaya başladıKARANTİNA ihlali yapan vatandaşların yerleştirildiği Sancaktepe'de bulunan yurtta izolasyon süresi dolanlar teker teker evlerine dönmeye başladı. Öte yandan yurtta karantinada bulunan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un çocuk hayranları yurdun önüne gelerek Batur'a seslendi.
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