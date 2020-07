Fransa NATO’da gerilimi körüklüyor

“L’Opinion” gazetesinin haberine göre, Fransa’nın NATO Daimi Temsilcisi Muriel Domenach, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e önceki gün gönderdiği mektupta, ülkesinin NATO Deniz Muhafızı Harekatı’na verdiği katkıyı askıyı aldığını bildirdi. Domenach, Fransa’nın, operasyona katılan gemilerin davranış kurallarının yanı sıra Deniz Muhafızı Harekatı’yla Avrupa Birliği’nin İrini operasyonu arasında iş birliği şartlarının açıklığa kavuşturulmasını beklediğini ifade etti.

Bu kararın “Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği” iddiasının ardından alındığı belirtildi.



Büyükelçi bilgi verdi



Bu arada Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa Senatosu’nun Dışişleri Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, Ankara’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya hükümetinin daveti üzerine bu ülkede bulunduğunun altını çizdi. “Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği” iddiasının

asılsız olduğunu, verdiği bilgilerle anlatan Musa, şunları söyledi:



“Avrupa’da ve Fransa’da, neden sadece denizde ambargo kontrolüyle ilgilenildiğini anlamıyoruz. Ambargo, her gün Mısır sınırında ihlal ediliyor. Ambargo hava sahasında da ihlal ediliyor. Her gün Birleşik Arap Emirlikleri’nden Libya’ya uçuşlar yapılıyor. Bu ambargo her gün havada ve karada ihlal ediliyor. Neden bu konu hakkında soru sorulmuyor... Libya’nın doğusuna her gün uçakla kargolar geliyor ve bu BAE tarafından finanse ediliyor. Bunların da kınanması gerekiyor.”

Fransa’nın bazı açıklamalarının üzüntü yarattığını belirten Musa, “Biz meşru hükümete destek verdiğimizde tehlikeli oyun oynuyoruz ama Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri Hafter’e destek sağladığında, bu ülkeler tehlikeli oyun oynamıyor ve bu meşru. Bu ön yargılı bir yaklaşım” diye konuştu.