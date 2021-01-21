Fransa OHAL'i 1 Haziran'a kadar uzatıyor

Salgın nedeniyle 16 Şubat’a kadar sürecek OHAL’in 1 Haziran’a kadar uzatılması tasarısı Mecliste oylandı.

Sağ ve sol partilerden itirazlara rağmen tasarı, 43’e karşı 113 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Tasarı 27 Ocak’ta Senatoya sunulacak.

Mevcut OHAL kapsamında saat 18.00’den 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117'ye çıkarken virüs kaynaklı can kaybı 71 bin 652 oldu.