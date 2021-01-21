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21.01.2021 - 15:00 | | AA

Fransa OHAL'i 1 Haziran'a kadar uzatıyor

Fransa’da Ulusal Meclis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 1 Haziran’a kadar uzatılmasını onayladı.

Fransa OHAL'i 1 Haziran'a kadar uzatıyor

Salgın nedeniyle 16 Şubat’a kadar sürecek OHAL’in 1 Haziran’a kadar uzatılması tasarısı Mecliste oylandı.

Sağ ve sol partilerden itirazlara rağmen tasarı, 43’e karşı 113 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Tasarı 27 Ocak’ta Senatoya sunulacak.

Mevcut OHAL kapsamında saat 18.00’den 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117'ye çıkarken virüs kaynaklı can kaybı 71 bin 652 oldu.

1 hafta boyunca her gece geldi, yaptıkları isyan ettirdiSamsun'da oto aksesuar dükkanın kepenk kilidini bozan Berkan B. bir hafta boyunca her gece gelip hırsızlık yaptı. Olay ürün kutularının boş olduğunu fark eden dükkan sahibinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı. Olayı anlatan iş yeri sahibi Ahmet Kılıç; İçeri girdikten, ürünleri aldıktan sonra dükkanı düzenleyip çıkmış. Benim malzemeleri sağda solda başka dükkanlara satmış, 500 liralık malı 100 liraya, 50 liraya vermiş. Bazılarına far hediye etmiş, sanki sevgililer gününde sevgilisine hediye ediyor” dedi.
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