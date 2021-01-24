MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa: Rusya'da göstericilerin gözaltına alınması "hukuk devletine saldırı"
ABONE OL
24.01.2021 - 20:06 | | AA

Fransa: Rusya'da göstericilerin gözaltına alınması "hukuk devletine saldırı"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilere katılanların gözaltına alınmasını "otoriter sapma" ve "hukuk devletine kabul edilemez saldırı" şeklinde değerlendirdi.

Fransa: Rusya'da göstericilerin gözaltına alınması "hukuk devletine saldırı"

 

Le Drian, France Inter, France Info ve Le Monde'un ortak yayınında yaptığı açıklamada, Rusya genelinde dün yapılan eylemlerinin başarısının "etkileyici" olduğunu belirtti.

Gösterilerde eylemcilerin kolektif şekilde gözaltına alınmasını "otoriter sapma" ve hukuk devletine kabul edilemez saldırı" olarak niteleyen Le Drian, bunun endişe verici olduğunu söyledi. 

Le Drian, Navalnıy'ın zehirlendiği olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi. 

Navalnıy'ın, Rusya'da üretilen zehirle zehirlendiğini ifade eden Le Drian, bu konuda uluslararası soruşturma açılması serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. 

Avrupa'nın birçok konuda egemenliğini kazandığını dile getiren Le Drian, "4 yıl önceki Avrupa ile şimdiki Avrupa aynı değil. (ABD Başkanı) Joe Biden farklı bir Avrupa görecek." dedi. 

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemişti. 

Polisin göstericilere zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ülkedeki insan hakları örgütleri, 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Balkonundan eşyaları atıp evi ateşe verdiAntalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan adam iddiaya göre önce balkona çıkıp televizyonu aşağı attı sonra evi ateşe verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ercan Yalçıntaş kimdir, nereli? Ercan Yalçıntaş neden öldü, hastalığı neydi?

Ercan Yalçıntaş kimdir, nereli? Ercan Yalçıntaş neden öldü, hastalığı neydi?

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet