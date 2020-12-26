26.12.2020 - 07:47 | | DHA
Fransa'da, bir kişide mutasyona uğramış koronavirüs görüldü
Fransa Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık'ta İngiltere'den gelen kişide mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) görüldüğünü açıkladı.
İngiltere'nin başkenti Londra'dan 19 Aralık günü Tours kentine gelen Fransız, karantinaya alındı.
Semptom göstermeyen kişinin yapılan koronavirüs testi iki gün sonra pozitif çıktı.
Fransa Sağlık Bakanlığı, bu kişide, mutasyona uğramış virüs tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki başka kişilerde de yeni türün görülebileceği belirtildi.
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