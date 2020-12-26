MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da, bir kişide mutasyona uğramış koronavirüs görüldü
ABONE OL
26.12.2020 - 07:47 | | DHA

Fransa'da, bir kişide mutasyona uğramış koronavirüs görüldü

Fransa Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık'ta İngiltere'den gelen kişide mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) görüldüğünü açıkladı.

Fransa'da, bir kişide mutasyona uğramış koronavirüs görüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'dan 19 Aralık günü Tours kentine gelen Fransız, karantinaya alındı.

Semptom göstermeyen kişinin yapılan koronavirüs testi iki gün sonra pozitif çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, bu kişide, mutasyona uğramış virüs tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki başka kişilerde de yeni türün görülebileceği belirtildi.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılbaşı için ağaç dikme önerisi

Yılbaşı için ağaç dikme önerisi

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

CHP’li vekile şantaj yapanlar tutuklandı

CHP’li vekile şantaj yapanlar tutuklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet