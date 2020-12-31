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31.12.2020 - 15:39 |

Fransa'da bu gece 100 bin polis ve jandarma görev yapacak

Fransa'da yılbaşı kutlamalarını önlemek ve sokağa çıkma yasağını uygulamak için 100 bin polis ve jandarma görev yapacak.

Fransa'da bu gece 100 bin polis ve jandarma görev yapacak

Plana göre güvenlik güçleri aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda birçok aracın yakıldığı şiddet olaylarının tekrarını önlemeye çalışacak.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sokağa çıkma yasağının başlayacağı 20.00'den itibaren kent merkezleri ve bazı dış mahallelerde güvenlik güçlerinin görünür olacağını belirtti.

Başkent Paris'te akşam saatlerinde metro hatlarının yarısı da kapalı olacak.

Darmanin, ülkede toplu taşımanın tamamen kapatılmasının da değerlendirilmesini istedi.

Fransa'da şu ana dek 2,6 milyon Kovid-19 vakası görülürken, 64 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, vaka sayılarının arttığı yerlerdeki sokağa çıkma yasağı başlangıcının 18.00'e çekilebileceğini söyledi.

Ancak bir hükümet sözcüsü, şu anda yerel kısıtlam önlemleri almaya gerek olmadığını belirtti.

Fransa'da şimdiye dek iki kez ulusal çapta kısıtlama önlemleri alındı, restoranlar ve kültürel mekanlar Ocak ayına dek kapalı kalacak.

YENİ YIL PLANLARI NE?

Darmanin, bölgesel liderlere yazıp, bugün 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirileceği "istisnai" önlemler hakkında bilgi verdi.

Güvenlik güçlerine bildirilir bildirilmez, yeraltı partilerini dağıtma, katılımcılara para cezası kesme ve organize edenleri tespit etme talimatı verildi.

Bu arada devriyelerin de "uygun kimlik kontrollerini" yapacakları ve güvenlik güçlerine karşı kullanılabilecek "tehlikeli unsurları" bulmak için araçları arayacakları ifade edildi.

Darmanin ayrıca, dükkanları taşınabilir kaplardaki yanıcı sıvılar ve alkol satışını kısıtlama ya da tamamen durdurmaya teşvik ettiklerini belirtti.

Araç kundaklama, 2005'teki Paris isyanından bu yana Fransa'da her yıl yapılan bir eylem türüne dönüştü.

Geçen yıl yılbaşı gecesinde Fransa genelinde 1457 araç kundaklanmıştı. Bir önceki yıl ise bu sayı 1290 olmuştu.

Kaynak: BBC Türkçe

 

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