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29.08.2020 - 21:03 | | AA

Fransa'da ikinci dalga korkusu! Son günlerde corona virüs vaka sayısı...

Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 453 vaka görüldü.

Fransa'da ikinci dalga korkusu! Son günlerde corona virüs vaka sayısı...

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı son günlerde 5 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 453 artışla 272 bin 530'a yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 602'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 400'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 530 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede vaka sayılarının artması üzerine Paris başta olmak üzere birçok kentte açık alanlarda da maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

 

 

 

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