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23.02.2021 - 01:30 | | AA

Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 334 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 334 kişi hayatını kaybetti

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 646 artışla 3 milyon 609 bin 827'ye yükseldi. 

Son 24 saatte 334 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 84 bin 639'a çıktı. 

Hastanelerde 3 bin 407'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 831 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 805 artışla 250 bin 532'ye ulaştı. 

Öte yandan Alpes-Maritimes Valisi Bernard Gonzalez, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle içinde Nice kentinin de bulunduğu bölgede en az 2 hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi. 

Kısıtlamanın cuma günleri yerel saatle 18.00'den pazartesi saat 05.00'a kadar süreceğini ifade eden Gonzalez, eczane ve marketlerin dışındaki büyük mağazaların 15 günlüğüne kapatılacağını belirtti. 

Gonzalez, İtalya sınırında da kontrollerin sıkılaştırılacağını ve Kovid-19 aşısı çalışmalarının hızlandırılacağını kaydetti. 

Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
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