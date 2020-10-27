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27.10.2020 - 17:37 | | AA

Fransa'da mahkeme caminin kapatılmasına yönelik kararı onayladı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Pantin'deki caminin 6 ay süreliğine kapatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin aldığı karar mahkeme tarafından onaylandı.

Fransa'da mahkeme caminin kapatılmasına yönelik kararı onayladı

Montreuil İdari Mahkemesi, Pantin'deki caminin 6 ay kapatılması hakkında kararını verdi.

Mahkeme, caminin kapatılmasının temel özgürlüklerin ciddi ve yasa dışı bir ihlali olmayacağını gerekçe göstererek, Macron yönetiminin kararını onayladı. Mahkeme, ayrıca caminin din görevlilerinden birinin "radikal İslamcı bir hareketin içerisinde olduğunu" ileri sürdü.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris yakınlarındaki Conflans Sainte-Honorine semtinde başı kesik halde öldürülmüş bulunan öğretmenin derste Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü göstermesine tepki verildiği görüntünün söz konusu caminin yöneticisi tarafından paylaşıldığını, bu nedenle bu caminin kapatılacağını söylemişti.

Ülkede son 3 yılda "radikalleştiği" iddiasıyla camiler dahil 356 yerin kapatıldığını ve 411 yabancının sınır dışı edildiğini aktaran Darmanin, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ve Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun kapatılacağını duyurmuştu.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü. Fransız yetkililer, zanlının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

Macron, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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