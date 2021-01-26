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26.01.2021 - 19:07 | | AA

Fransa'da öÄŸretmen ve okul hemÅŸireleri greve gitti

SendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla, hÃ¼kÃ¼metin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n getirdiÄŸi saÄŸlÄ±k krizini yÃ¶netemediÄŸi ve Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmediÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¼lke genelinde Ã¶ÄŸretmenler ve okul hemÅŸireleri bir gÃ¼nlÃ¼k grev baÅŸlattÄ±.Â

Fransa'da öÄŸretmen ve okul hemÅŸireleri greve gitti

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Fransa genelinde Ã¶ÄŸrenciler, Ã¶ÄŸretmen ve okul hemÅŸirelerinin grevine destek vermek iÃ§in protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenledi.Â 

BaÅŸkent Paris'teki protesto gÃ¶sterisine katÄ±lan eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, LÃ¼ksemburg BahÃ§elerinden Grenelle Caddesi'ne yÃ¼rÃ¼dÃ¼.Â 

EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lke genelinde Ã¶ÄŸretmenlerin yÃ¼zde 11'i greve katÄ±ldÄ±.Â 

Fransa'da Ã¶ÄŸretmen maaÅŸlarÄ±, diÄŸer Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OECD) Ã¼yesi Ã¼lkelerdeki Ã¶ÄŸretmenlere gÃ¶re yÃ¼zde 7 daha dÃ¼ÅŸÃ¼k.Â 

BakanlÄ±k, geÃ§en kasÄ±mda, 2021'de Ã¶zellikle yeni Ã¶ÄŸretmen maaÅŸlarÄ±na zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â 

Sendikalar ise emeklilik reformu sÄ±rasÄ±nda sÃ¶z verildiÄŸi gibi tÃ¼m Ã¶ÄŸretmenleri kapsayan zam talep ediyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 26 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 7 bin 103 kiÅŸinin testi pozitif çÄ±ktÄ±, 134 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. AÄŸÄ±r hasta sayÄ±sÄ± 1791 oldu, 8 bin 108 kiÅŸinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasÄ±nÄ±n sona ermesiyle iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "Tedbir ve kÄ±sÄ±tlamalara uyumla vaka sayÄ±larÄ±nÄ± önemli ölçüde düÅŸürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasÄ±nda seyreden vaka sayÄ±larÄ± hâlâ tedirgin edici seviyede." dedi.
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