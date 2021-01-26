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Fransa genelinde Ã¶ÄŸrenciler, Ã¶ÄŸretmen ve okul hemÅŸirelerinin grevine destek vermek iÃ§in protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenledi.Â

BaÅŸkent Paris'teki protesto gÃ¶sterisine katÄ±lan eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, LÃ¼ksemburg BahÃ§elerinden Grenelle Caddesi'ne yÃ¼rÃ¼dÃ¼.Â

EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lke genelinde Ã¶ÄŸretmenlerin yÃ¼zde 11'i greve katÄ±ldÄ±.Â

Fransa'da Ã¶ÄŸretmen maaÅŸlarÄ±, diÄŸer Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OECD) Ã¼yesi Ã¼lkelerdeki Ã¶ÄŸretmenlere gÃ¶re yÃ¼zde 7 daha dÃ¼ÅŸÃ¼k.Â

BakanlÄ±k, geÃ§en kasÄ±mda, 2021'de Ã¶zellikle yeni Ã¶ÄŸretmen maaÅŸlarÄ±na zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Â

Sendikalar ise emeklilik reformu sÄ±rasÄ±nda sÃ¶z verildiÄŸi gibi tÃ¼m Ã¶ÄŸretmenleri kapsayan zam talep ediyor.