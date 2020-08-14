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14.08.2020 - 14:13 | | AA

Fransa'da Paris ve Bouches-du-Rhone 'kırmızı bölge' ilan edildi

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın vurduğu ülkede vakaların tırmanışa geçmesiyle, yerel yetkililer sokağa çıkma yasağı ilan edebilecek, restoran ve barları kapatabilecek.

Fransa'da Paris ve Bouches-du-Rhone 'kırmızı bölge' ilan edildi

Fransa'da başkent Paris ve Bouches-du-Rhone bölgesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) aktif şekilde yayıldığı "kırmızı bölge" olarak ilan edildiği bildirildi.

Resmi gazetede bugün yayımlanan karara göre, Fransa'da günlük vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından Paris ve aralarında Marsilya kentinin de bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesi, Kovid-19'un aktif şekilde yayıldığı kırmızı bölge ilan edildi.

Buna göre valiler, serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı iş yerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlamaya yönelik kararlar alabilecek.

Fransa'da salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 388'e, vaka sayısı ise 232 bin 13'e yükseldi. Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken, günlük vaka sayısında artış sürüyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Bakan Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'ndaBakan Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor.
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