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02.05.2020 - 18:12 | | AA

Fransa'da sağlık alanındaki OHAL süresi uzatılıyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık alanında ilan edilen ve 24 Mayıs'ta sona erecek olağanüstü halin (OHAL) 2 ay daha uzatılacağı belirtildi.

Fransa'da sağlık alanındaki OHAL süresi uzatılıyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık alanındaki OHAL'in 24 Temmuz'a kadar uzatılması için hazırlanan yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'nda onaylandığını ifade eden Veran, yurt dışından ülkeye gelenlerin zorunlu olarak karantina altında tutulacağını belirtti.

Yasa tasarısının gelecek hafta Ulusal Meclis'te oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ülkede salgınla daha etkili mücadele edebilmek için 24 Mart'ta 2 aylık süreyle sağlık alanında OHAL ilan edilmişti.

OHAL, hükümete ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlama, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyma yetkisi veriyor. OHAL kapsamında aynı zamanda salgından etkilenen şirketlere mali yardım yapılıyor.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 594'e, vaka sayısı ise 200 bin 137'ye yükselmişti.

 

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