Fransa’da sokağa çıkma yasağı

Vaka sayısı Ağustos ayından bu yana yükselen Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında başkent Paris’in de bulunduğu 9 büyük kentte 17 Ekim’den itibaren saat 21:00 ile 06:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ülke nüfusunun üçte birini kapsayan yasağın en az dört hafta boyunca yürürlükte kalacağı bildirildi. Virüsün akşam saatlerinde verilen partilerde yayıldığını savunan Macron, bu yasağa uymayanlara 135 euro, bu kuralı birkaç kez ihlal edenlere ise 1,500 euro para cezası verileceğini belirtti. Öte yandan, Fransa’da okulların açık kalacağı, bölgeler arasında seyahatin de serbest olacağı ifade edildi.



İspanya’da kısıtlama



Fransa’nın dışında yaklaşık 900 bin vaka ve 33 binden fazla ölümle Avrupa’daki en yüksek vaka oranlarından birine sahip olan İspanya, 15 gün boyunca Katalonya bölgesindeki barları ve restoranları kapatma kararı aldı. Bölgedeki tüm bar ve restoranlar, Perşembe gecesinden itibaren iki hafta boyunca paket ve teslimat hizmeti ile sınırlı olacak. Mağazalar ve marketler yüzde 30, spor salonları, sinemalar ve tiyatrolar yüzde 50 kapasiteyle çalışacak ve çocuk oyun alanları saat 20:00’de kapanacak. Bölgede üniversitelerde eğitime ara verilirken, tüm spor müsabakaları da 15 gün süreyle durduruldu. Avrupa’da salgından en fazla etkilenen bir diğer ülke olan Portekiz de etkinliklere katılımcı sayısını sınırlayan ve üniversite partilerini yasaklayan yeni katı kuralı uygulamaya başladı.



İngiltere karışık

İngiltere’de hükümetin üç aşamalı eylem planı kapsamında Liverpool’daki önlemlerin en yüksek seviyeye çıkması sonrası başkent Londra da “yüksek tehdit” bölgesi ilan edildi. Londra ile birlikte Essex ve Elmbridge’in de “yüksek tehdit” seviyesine çıkarılacağı bildirildi. “Yüksek tehdit” seviyesine çıkarılması düşünülen Manchester kenti ise tartışmalara neden oldu. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, kentte 3’üncü kademe karantina uygulanması halinde hükümete karşı yasal işlem başlatma tehdidinde bulundu. Burnham, “baskıya boyun eğmeyeceğini” ve aşırı kısıtlamaların “rıza ile değil, dayatma yoluyla” olacağını söyledi. Bunun üzerine Manchester ve ile ilgili karar “şimdilik” ertelendi. Öte yandan, Londra’nın da içerisinde bulunduğu üçüncü alarm seviyesindeki kurallar, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesini, dışarıda buluşmaların altı kişiyi aşmamasını, restoran ve barların 22.00’de kapanmasını içeriyor.



Fransız bakanlara Kovid baskını



Fransa’da salgını kötü yönettikleri gerekçesiyle Adalet Divanınca 7 Temmuz’da açılan soruşturma kapsamında Sağlık Bakanı Olivier Veran, eski Başbakan Edouard Philippe, eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, eski Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye ve Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon’un evlerine baskın düzenlendiği açıklandı. Baskın sırasında bu siyasetçilerin Kovid-19’a karşı alınması gereken önlemleri alıp almadığının kontrol edildiği kaydedildi. Sivil toplum örgütleri ve bazı vatandaşların şikayetleri üzerine Haziran ayında konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında işyerlerinde virüs önlemlerinin alınmasında, maske tedariğinde ve testlerin devreye sokulmasında yetersiz kalındığına dair iddialar inceleniyor.