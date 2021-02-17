Fransa'da son 24 saatte 19 bin 590 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 590 artışla 3 milyon 489 bin 129'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 348'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 239 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1710 artışla 244 bin 238'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 347 bin 88'e yükseldi, bunlardan 815 bin 547'sine ikinci doz aşı yapıldı.