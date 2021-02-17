MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da son 24 saatte 19 bin 590 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABONE OL
17.02.2021 - 01:26 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 590 Kovid-19 vakası kaydedildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 352 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 82 bin 812'ye çıktı.

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 590 Kovid-19 vakası kaydedildi

 

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 590 artışla 3 milyon 489 bin 129'a yükseldi. 

Hastanelerde 3 bin 348'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 239 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1710 artışla 244 bin 238'e ulaştı. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 347 bin 88'e yükseldi, bunlardan 815 bin 547'sine ikinci doz aşı yapıldı.

Uludağ'da kaybolan doktorun cesedine ulaşıldıBursa'da, Uludağ'da aracı terk edilmiş bulunan ve arama çalışması başlatılan doktorun cesedine ulaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bolu Dağı'nda kar! Etkisini giderek artırıyor

Bolu Dağı'nda kar! Etkisini giderek artırıyor

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Regaib Kandili 2021 ne zaman? Regaib Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

Regaib Kandili 2021 ne zaman? Regaib Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet