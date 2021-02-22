Fransa'da son 24 saatte 22 bin 46 Kovid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 160 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 84 bin 306'ya çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 46 artışla 3 milyon 605 bin 181'e yükseldi. Günlük Kovid-19 vaka sayısı son dönemde 20 binlerde seyrediyor.

Hastanelerde 3 bin 392'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 464 kişinin tedavisi sürüyor.