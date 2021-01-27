MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABONE OL
27.01.2021 - 00:46 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 86 yeni vaka tespit edildi. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 352 ve yaşlı bakımevlerinde 262 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 Kovid-19 vakası kaydedildi

 

Ülkede, 51 bin 868'i hastanelerde ve 22 bin 238'i bakımevlerinde olmak üzere virüs kaynaklı can kaybı 74 bin 106'e çıktı. Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 86 artışla 3 milyon 79 bin 943'e yükseldi. 

Hastanelerde 3 bin 81'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 41 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1444 artışla 219 bin 152'ye ulaştı. 

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 184 bin 510'a çıktı.

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

Son dakika: Bakan Koca 'tedirgin edici' diyerek koronavirüste sıcak gelişmeyi duyurdu

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

Rauf Denktaş kimdir? Rauf Raif Denktaş nereli, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

Rauf Denktaş kimdir? Rauf Raif Denktaş nereli, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet