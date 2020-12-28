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28.12.2020 - 22:35 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 364 kişi Kovid-19'dan öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 960 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 364 kişi Kovid-19'dan öldü

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 364 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 63 bin 109'a çıktı. 

Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 960 artışla 2 milyon 562 bin 646'ya yükseldi. 

Hastanelerde 2 bin 703'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 678 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 781 artışla 190 bin 722'ye ulaştı. 

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,8'e geriledi.

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