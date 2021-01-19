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19.01.2021 - 00:41 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 404 kişi Kovid-19'dan öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 404 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 404 kişi Kovid-19'dan öldü

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 736 artışla 2 milyon 914 bin 725'e yükseldi. 

Ülkede son 24 saatte 404 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 686'ya çıktı. 

Hastanelerde 2 bin 813'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 619 kişinin tedavisi sürüyor. 

İyileşenlerin sayısı 857 artışla 210 bin 200'e ulaştı. 

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık'tan bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 479 bin 873'e yükseldi.

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