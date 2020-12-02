Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı 53 bin 506'ya çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 83 artışla 2 milyon 230 bin 571'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 605'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 639 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1748 artışla 164 bin 29'a ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,8 oldu.