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02.12.2020 - 00:09 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 365 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 8 bin 83 yeni vaka belirlendi.

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 Kovid-19 vakası tespit edildi

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı 53 bin 506'ya çıktı. 

Virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 83 artışla 2 milyon 230 bin 571'e yükseldi. 

Hastanelerde 3 bin 605'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 639 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1748 artışla 164 bin 29'a ulaştı. 

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,8 oldu.

İmdatlarına polis yetiştiTürkiye genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Edirne'de kent sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de trafikteki araçlar ve yaya vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında yasağın bitmesine 10 dakika kalan iki öğrencinin, evlerine gidebilmek için yardım istediği polis ekipleri, öğrencileri evlerine bıraktı.
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