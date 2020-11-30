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30.11.2020 - 01:03 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 784 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 198 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 52 bin 325'e çıktı. 

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 784 artışla 2 milyon 218 bin 483'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 756'sı yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 313 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 290 artışla 161 bin 427'ye ulaştı. 

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,1 oldu.

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
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