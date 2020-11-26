MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 339 ölüm
ABONE OL
26.11.2020 - 22:19 | | DHA

Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 339 ölüm

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 563 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 339 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 183 bin 663e ulaştı.

Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 339 ölüm

 

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 563 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 183 bin 663'e ulaştı.

Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 158 bin 236 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 339 daha artarak 50 bin 957 olduğu aktarıldı.

Bakan Koca'dan 'zorunlu karantina' paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yurt dışına kaçma hazırlığında yakalanan FETÖ zanlıları tutuklandı

Yurt dışına kaçma hazırlığında yakalanan FETÖ zanlıları tutuklandı

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı resimli cuma mesajı....

Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı resimli cuma mesajı....

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet