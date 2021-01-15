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15.01.2021 - 18:37 | | AA

Fransa'da toplam ölümler Kovid-19 nedeniyle geçen yıl yüzde 9 arttı

Fransa'da toplam ölümlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yüzde 9 arttığı bildirildi.

Fransa'da toplam ölümler Kovid-19 nedeniyle geçen yıl yüzde 9 arttı

Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INSEE) yayımladığı verilere göre, 2019’da 613 bin 500 ölüm kaydedilirken, bu sayı 2020'de 53 bin 900 arttı. 

Yüzde 9 oranındaki bu artışla, 2020’de toplam 667 bin 400 ölüm kaydedildi. 

INSEE açıklamasında , özellikle salgının etkili olduğu Paris ve çevresi ile ülkenin doğusunda ölümlerin yükseldiğini, yıllık artışın Kovid-19 ile bağlantılı olduğu bildirildi. 

Ölüm artış oranının sadece 65 yaş üzerindekilerde gözlemlendiği aktarılan açıklamada, ayrıca mart ve nisan aylarındaki ilk dalgada kaydedilen yüksek ölüm oranının eylül ayında başlayan ikinci dalgadakinden daha kısa süreli olduğu ifade edildi. 

Fransa Halk Sağlığı Kurumu dün 283 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybının 69 bin 313'e çıktığını açıklamıştı.

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