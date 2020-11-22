22.11.2020 - 17:51 | | AA
Fransa'da vizonlarda ilk defa koronavirüs tespit edildi
Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi. Eure-et-Loir bölgesindeki çiftlikte virüs nedeniyle bin vizon itlaf edildi.
Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 görülmesi nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi.
Vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğinin de ifade edildiği açıklamada, ülkedeki diğer 3 vizon çiftliğinde virüs tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.
Vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk, büfe önlerinde kuyruk oluştuSokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00'da sona ermesiyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğunluğuna döndü. Vatandaşlar maske takma yasağına genelde uyarken bazı turistlerin bu kurala uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta ve restoranlar içeriye müşteri almıyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan'daki büfelerin önünde kuyruklar oluştu.