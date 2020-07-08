Fransa’da yeni kabine! 17 kadın, 14 erkek...

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, Edouard Philippe ve hükümetinin istifa etmesinin ardından Başbakanlık görevine getirilen Jean Castex’in kurduğu kabineyi duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre kabinede 17’si kadın, toplam 31 isim bulunuyor. Dün ilk toplantısını yapan yeni kabinede, yeni isimler de bulunuyor. Ulusal Meclis’te 2016’da Yeşiller Partisi’nin eski Grup Başkanvekili olan, François Hollande’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Bio çeşitlilik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan Barbara Pompili Çevre Bakanı olarak atandı. Önemli kişiler ve siyasetçilerin avukatlığını yapan ünlü ceza avukatı Eric Dupont-Moretti ise yeni Adalet Bakanı olurken, bu seçim sürpriz yarattı. Kültür Bakanlığı’na da Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy’nin dönemlerinde bakanlık yapan Roselyne Bachelot getirildi. Santiago Adası’nda 1970’te doğan ve Fransa’ya 1977’de gelen Elisabeth Moreno, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak. Önceki kabinede görev yapan bazı bakanlar ise, yeni kabinede farklı bakanlıklara getirildi.