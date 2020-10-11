Fransız belediye başkanları iklim değişikliği ile mücadele konusunda AB'den yardım istiyor

Aralarında başkent Paris, Bordeaux, Strazburg ve Lyon'un bulunduğu 40 belediye başkanı, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesinde açık mektup yayımladı.

Mektupta, "Yerel yöneticiler olarak iklim değişikliği konusunda alınacak önlemlerin hayata nasıl geçeceğini ve böylece vatandaşa nasıl fayda sağlayacağını biliyoruz ancak bunu tek başımıza başaramayız. Bu mücadelede AB'nin, bizim yanımızda yer alması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

AB'nin belediye başkanlarının eylemlerini desteklemesi gerektiği belirtilen mektupta, Avrupalı liderlerin hızlıca iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunları çözecek hedef ve politika belirlemesinin önemine işaret edildi.