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25.11.2020 - 23:06 | | AA

Fransız Senatosu'ndan skandal karar

Fransa Senatosu, yapılan oylama ile Fransız hükümetinden "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi 305 oyla kabul etti.

Fransız Senatosu'ndan skandal karar

 

Azerbaycan'ın Dağlık KarabağErmenistan işgalinden kurtarması ile birlikte Fransa'daki Ermeni lobisi harekete geçti. Sağcı ve muhafazakarların çoğunlukta olduğu Fransa Senatosu, Ermeni lobisinin de etkisiyle bugün tavsiye niteliğindeki karar taslağını oyladı. Fransız Senatosu 1'e karşı 305 "evet" oyu ile "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi kabul etti. Senatörlerden 30'u ise çekimser kaldı.

Senato, "Fransa hükümetini Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanımaya" ve "anlaşmazlığın müzakere edilmiş ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla mümkün olan her şeyi yapmaya davet ediyor, böylece 1994 yılında tanımlanan sınırların yeniden tesis edilmesini istiyoruz" diyerek bu müzakerelerin Minsk Grubu tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Metinde ayrıca Fransız hükümeti, "Dağlık Karabağ'da işlenen savaş suçlarına ilişkin uluslararası bir soruşturma yürütülmesini talep etmeye" davet edildi.

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