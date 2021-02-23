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23.02.2021 - 19:00 | | AA

Gana'da bir hastane 64 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalaması üzerine kapatıldı

Gana'nın kuzeyindeki Savelugu bölgesinde bir hastanede 64 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşması üzerine hastane geçici olarak kapatıldı.

Gana'da bir hastane 64 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalaması üzerine kapatıldı

 

Savelugu hastanesi halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada, 64 sağlık çalışanın Kovid-19'la enfekte olmasının ardından hastanenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. 

Kararın virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için alındığı aktarılan açıklamada, "Şu anda 64 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı, diğer çalışanların test sonucu bekleniyor. Salgına karşı önlem olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durduruyoruz." ifadesi kullanıldı. 

Gana'da 80 bin 700'den fazla Kovid-19 vakası tespit edilmiş, 582 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. 

Hükümet yetkilileri, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısından 500 bin doz sipariş edildiğini ve sevkiyatın bu hafta gerçekleşmesinin beklendiğini açıklamıştı.

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