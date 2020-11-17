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17.11.2020 - 19:48 | | AA

Gargara, laboratuvar ortamÄ±nda Kovid-19'u etkisiz hale getirdi!

GargaranÄ±n, laboratuvar ortamÄ±nda yeni tip koronavirÃ¼sÃ¼ (Kovid-19) 30 saniyede etkisiz hale getirdiÄŸi bildirildi.Â

Gargara, laboratuvar ortamÄ±nda Kovid-19'u etkisiz hale getirdi!

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BBC'nin haberine gÃ¶re, aÄŸÄ±z gargaralarÄ±nÄ±n Kovid-19 Ã¼zerindeki etkisi, Cardiff Ãœniversitesinde gÃ¶revli bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan incelendi. Ã‡alÄ±ÅŸma, laboratuvar ortamÄ±nda, kiÅŸinin nazal ve oral kanallarÄ±ndaki durumun taklit edildiÄŸi bir test tÃ¼pÃ¼ iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼.Â 

Uzmanlar, yÃ¼zde 0,07 oranÄ±nda setilpiridinyum klorÃ¼r iÃ§eren aÄŸÄ±z gargarasÄ±nÄ±n, Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildiÄŸini gÃ¶zlemledi.Â 

Bulgular, gargaranÄ±n, tÃ¼kÃ¼rÃ¼kteki virÃ¼sÃ¼ Ã¶ldÃ¼rmeye yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini ortaya koyarken, Kovid-19 iÃ§in etkili bir tedavi yÃ¶ntemi olduÄŸuna dair kanÄ±t elde edilmedi.Â 

DiÅŸ eti hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± Dr Nick Claydon, setilpiridinyum klorÃ¼r iÃ§eren aÄŸÄ±z gargaralarÄ±nÄ±n, salgÄ±n dÃ¶neminde el yÄ±kama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanlarÄ±n Ã¶nemli bir rutini haline gelebileceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulundu.Â 

Penn State TÄ±p FakÃ¼ltesinde gÃ¶revli uzmanlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ekimde aÃ§Ä±klanan bulgularÄ± da bazÄ± gargaralarÄ±n ve bebek ÅŸampuanlarÄ±nÄ±n Kovid-19'u etkisiz hale getirebileceÄŸini gÃ¶stermiÅŸti.

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Atina sokaklarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±Yunanistanâ€™da 17 KasÄ±m ÖÄŸrenci DireniÅŸi'nin 47. yÄ±l dönümünde yüzlerce kiÅŸi korona virüs yasaklarÄ±na raÄŸmen sokaklara döküldü. YasaÄŸÄ± ihlal eden göstericilere Yunan polisi biber gazÄ± ve tazyikli su ile müdahale etti.
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