04.06.2020 - 10:04 | | DHA
George Floyd'un corona virüs testi pozitif çıktı
ABD'de polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen George Floyd'un sonuçlanan otopsi raporunda, Floyd'da corona virüs (Covid-19) tespit edildiği belirtildi.
ABD'nin Minneapolis kentinde geçen hafta öldürülen George Floyd'un ardından yapılan otopsi sonucunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Otopsiyi yapan ve raporu hazırlayan Dr. Andrew Baker, Floyd'da corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.
Dr. Baker, "Covid-19'un haftalar boyunca vücutta kaldığı biliniyor ve test sonucunda bunların semptomlarının gösterilmediğini tespit ettik. Floyd'un ölüm sebebi corona virüse bağlı sebepler değil" ifadesini kullandı.
Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandıAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, 48 saatte yapılan kaçak villa, sahibi tarafından yıkıldı. Yalnızca temel betonu kalan villanın olduğu bölgeyi inceleyen Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, "Bulunduğumuz yerde hala betonun kalkmadığını görüyorum. Bunu da en kısa zamanda sahibi kaldırmazsa, belediyemiz müdahale edecek. Burası eski güzel görünümüne kavuşacak" dedi.