Gerilim zirvede!

D ağlık Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül’de başlayan çatışmalar devam ediyor. Gün boyu yaşanan şiddetli çatışmalarda Azerbaycan ordusu, özellikle Fuzuli kentinin ve Ağdere bölgesinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için operasyonlarına devam etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, birliklerin, Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği belirtildi. Bakanlık tarafından yayınlanan görüntülerde; Ermenistan ordusuna ait çok sayıda topçu bataryasının vurularak imha edildiği ve askerlerin kaçtığı görüldü.



Ermenistan’a ultimatom



Asıl gerilimi artıran ise Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıları oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cebrayıl iline bağlı Çocuk Mercanlı köyü, Fuzuli iline bağlı Horadiz şehri, Goranboy, Terter ve Ağdam illerine bağlı köyler, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından topçu ateşine tutuldu” ifadesini kullanıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, konuya ilişkin açıklamasında, “Askeri operasyonlarda sivilleri hedef almak veya kasten öldürmek savaş suçudur. Bundan Ermenistan devleti ve Ermenistan’ın yönetimi sorumludur” dedi. Ermenistan ordusunun sadece işgal altındaki bölgelerden değil, Ermenistan arazisinden de Azerbaycan’a füze ve top saldırısı gerçekleştirdiğini bildiren Hacıyev, “Ermenistan topraklarından Azerbaycan’a yönelik saldırıların durdurulmaması halinde ateş açan askeri hedeflere karşılık vereceğimiz konusunda Ermenistan’ı uyarıyoruz” diye konuştu. Azerbaycan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun son 5 gündeki saldırılarında 55 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı, 169 konut ve 40 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Resmi verilere göre 27 Eylül’den beri tarafların verdiği toplam kayıp siviller de dahil 100 kişiyi aşmış durumda.



Türkiye tek yürek



Türkiye’nin dört bir yanında Azerbaycan’a destek gösterileri düzenlendi. Ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, Azerbaycan’a destek mesajları verdi. İzmir’de de Azerbaycan’a destek olmak için kentin simge yapılarından saat kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatılırken, tarihi Valilik binasına da Türk ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı. İstanbul Türkiye-Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) üyeleri de Azerbaycan’a gönüllü olarak askere gitmek için harekete geçti. Kadıköy’de toplanan İSTAD üyeleri dilekçelerini dernek başkanı Sefer Karakoyunlu’ya verdi.



STK’lardan Azerbaycan’a destek





TÜRKİYE-AB KİK Üyesi; HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB ortak bir açıklama ile Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınarken, Azerbaycan’a destek mesajı verdiler. Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Kurulu Türkiye kanadını oluşturan; Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ortak bir açıklama ile Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını kınarken, Azerbaycan’ın yanında olduklarını bildirdiler. 8 sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak açıklamasında şöyle denildi: “Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki yerleşim alanlarında uzunca süredir işgalci konumunda olan Ermenistan, 27 Eylül 2020’de Azerbaycan’ın egemenliği altındaki topraklara yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmiştir. Üstelik bu saldırıda askerî unsurlar yanında sivilleri de hedef almıştır. Ermenistan, gerçekleştirdiği bu alçakça saldırılarla, kalıcı barışın ve istikrarın tesisi önündeki engel olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Ermenistan’ın Yukarı Karabağ’da uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarında sivil yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerekli savunma önlemlerini almakta haklıdır. Yukarı Karabağ, 30 yıla yakın süredir, Ermenistan’ın işgali altındadır. Uluslararası camiayı, Ermenistan’ın işgali ve saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan’ın yanında olmaya ve bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözümü desteklemeye davet ediyoruz. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin, bu meselede Azerbaycan’ın yanında olunduğu şeklindeki mesajını da memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bizler, dost ve müttefik ülkeler konumundan da öte biriz ve kardeşiz. TBMM’deki dört siyasi parti grubuna, Azerbaycan konusunda yayımladıkları ortak destek açıklaması için teşekkür ediyoruz. Türkiye ile Azerbaycan’ın kaderleri iç içedir. ‘İki devlet bir millet’ ilişkisi temeline dayalı şekilde Can Azerbaycan’la sonuna kadar beraberiz. Bu vesileyle şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa ve Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz.”