GIlead Türkiye’den Remdesivir uyarısı: Karaborsadakiler sahte ve tehlikeli

Gilead Türkiye, bu ilacın karaborsada satıldığı bilgisine ulaştıklarını belirterek, Remdesivir’in Sağlık Bakanlığı’na bağışlanan adetler haricinde başka bir tedarikinin bulunmadığını duyurdu. Gilead Türkiye’den yapılan yazılı açıklamada, “Son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmeyen, Remdesivir içerdiği iddia edilen sahte olma olasığı yüksek ürünler ülkemize yasa dışı yollardan girmiştir. Bu ürünlerin Veklury ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ve de kullanılmaları tehlikeli olabilir” uyarısı yapıldı.



Ruhsatlandırılmadı



Açıklamada, son dönemde ülkeye yasa dışı yollardan Remdesivir içerdiği iddia edilen sahte olma olasığı yüksek ürünlerin girdiği ve karaborsada satıldığı bilgisini aldıklarını vurgulayan şirket şu değerlendirmelerde bulundu: “Kovid-19’un tedavisi için Gilead tarafından geliştirilen etkililiği kanıtlanmış ve onaylanmış ilk ve tek antiviral molekül olan Remdesivir’in orijinal ticari marka ismi Veklury’dir. Veklury, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya, Kanada, Avustralya, Tayvan, Singapur, BAE, İsrail, Hong Kong ve Hindistan gibi dünya genelinde 50’nin üzerinde ülkede ruhsatlandırılmıştır. Veklury, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nca henüz ruhsatlandırılmamış, ticari olarak kullanıma sunulmamıştır ve yüksek öncelikli olarak değerlendirilip ruhsatlandırılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Sağlık sektöründe görevli tüm hekimlerin, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmemiş/onaylanmamış sahte ürünler konusunda halk sağlığını göz önüne alarak mesleki sorumluluklarına uygun hareket edeceğine inanıyoruz. Sağlık Bakanlığı’na da bu konuyla ilgili resmi başvurunun yapıldığını, yasa dışı yollarla ülkemize gelen söz konusu ürünlere ilişkin firmamızın incelemelerinin devam ettiğini ve üzerimize düşen tüm yasal görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.”