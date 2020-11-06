'Gizemli hastalık' kabusu! Ölü sayısı artıyor...

Yerel basında çıkan haberlere göre, Enugu Eyaleti Hastalık Gözetim ve Bildirim Sorumlusu Vincent Oshomi, yaptığı açıklamada, eyaletin Ette ve Umuopu bölgelerinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle eylülden bu yana 57 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin kan kusmadan önce ishal ve kasılma semptomları gösterdiğini belirten Oshomi, bu nedenle kolera ya da lassa ateşinden şüphelendiklerini söyledi.

Oshomi, eylülden bu yana gizemli hastalık nedeniyle Ette bölgesinde 37, komşusu Umuopu bölgesinde ise 20 kişinin öldüğünü belirtti.

Ölüm sebebinin henüz bilinmediğini aktaran Oshomi, "Enugu Eyaleti Sağlık Bakanlığı hastalık konusunda uyarıldı, teşhis ve tedavi için örnekler alındı." dedi.

Nijerya'nın Delta eyaletinde bir haftada "gizemli hastalık" yüzünden 30 kişi hayatını kaybetmişti.

NİJERYA'DA NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI TROPİKAL HASTALIKLARIN TEHLİKESİ ALTINDA

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da nüfusun yarısından fazlasının İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıkların (NTD) tehlikesi atlında olduğu bildirildi.

Nijerya İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıklar Koordinatörü Dr Chukwuma Anyaike, yaptığı açıklamada, NTD'nin 20 farklı hastalıktan oluştuğunu ve genelde tropikal ya da subtropikal bölgelerde yaygın olduğunu belirtti.

Bu hastalıkların kötü sanitasyon, su kaynaklarının eksikliği gibi sorunlardan kaynaklandığını kaydeden Anyaike, "Bu hastalıklar, dünyanın en fakirlerini etkileme eğiliminde oldukları ve diğer hastalıklardan daha az ilgi gördükleri için ihmal edilmiş olarak deniliyor." ifadesini kullandı.

Anyaike, Nijerya'da yaklaşık 122 milyon kişinin bu hastalığın tehlikesi altında olduğunu bildirdi.

Ülkede hastalıklarla mücadele için yardım çağrısı yapan Anyaike, "Hastalıkları kontrol etmemiz, ortadan kaldırmamız ve temizlemiz gerekiyor." dedi.