Gizli deneyde kobay oldular

İngiltere’de eski Liberal Demokrat Milletvekili Norman Baker, yıllar boyunca vatandaşların gizli hükümet deneylerinde kullanıldığını gündeme getirdi. ‘Daily Mail’ gazetesine konuşan Baker, devletin gizli deneylerinin ve bilimsel araştırmalarının yürütüldüğü Porton Down merkezinin İngiliz vatandaşlarını pek çok deneyde kobay olarak kullandığını iddia etti. Baker, başkent Londra’da 26 Temmuz 1963’te kentin güneyindeki Morden’den şehre giden bir ‘Northern Line’ metro hattında karanlık tüneldeyken trenin penceresinden yolculara kokulu bir toz atıldığını öne sürdü. Eski vekil, bu özel tozun şarbon hastalığıyla ilgili dondurularak kurutulmuş sporlar olan ‘B globigii’ bakterilerini içerdiğini ve o sırada yolcuların bunu bilmediğini söyledi.

‘Ölenler de vardı’

Bu bakterinin, göz hastalığına, zehirlenmeye ve ölümcül kan dolaşımı enfeksiyonuna neden olabileceğini belirten Baker, deneyin biyolojik saldırı tatbikatı olduğunu ifade etti. Baker, bu deneyin ardından kimlerin hastalandığına dair kayıt bulunmadığına dikkati çekti. Eski vekilin iddiasına göre, Porton Down - ABD ortaklığında ‘Artichok’ programı kapsamında pek çok askere veya deneyin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmeyen gönüllülere hasar bırakan ya da ölümcül olan maddeler enjekte edildi. İddialara göre, İngiliz hükümetinin çeşitli deneylerinde ölen gönüllüler de oldu.

‘Yollara zehirli madde döküldü’

Norman Baker’in iddiasına göre, metro deneyinin dışında Porton Down tarafından, deney için bazı köy yollarına zehirli maddeler döktü.

1952’de İskoçya’nın batı kıyısında, Lewis Adası yakınlarında, canlı veba bakterilerini içeren bir denemede oluşturulan bulutun içinden bir balıkçı gemisi geçti. Bu bölgelerdeki balıkçı ve çiftçilerde kanser oranının fazla olması dikkati çekerken, 2016 yılında hükümet Porton Down’da insanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Hükümet açıklamasında “Gönüllü programı her zaman dönemin en yüksek etik standartlarına göre işletildi” ifadesine yer verilerek deneylerin gerçekleştirildiği onaylandı.

100 yıldır tartışmalı deneyler

Porton Down, İngiltere Wiltshire’da, Salisbury yakınlarındaki Porton köyünün kuzeydoğusunda yer alan devlete ait bir bilim parkıdır. 1916’dan beri askeri araştırma merkezi olan Porton Down’da 100 yılı aşkın bir süredir bilim adamları tarafından ülkenin en gizli ve tartışmalı askeri araştırma ve deneylerinin gerçekleştirildiği biliniyor.