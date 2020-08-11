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11.08.2020 - 22:31 | | AA

GKRY'de 53 gün sonra corona virüs'ten ilk ölüm

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 53 günün ardından yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

GKRY'de 53 gün sonra corona virüs'ten ilk ölüm

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte dört bin 24 test yapıldığını ve 25 yeni Kovid-19 vakasının gerçekleştiğini bildirdi.

Bir kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtilirken, virüs kaynaklı ölümlerin 20'ye ulaştığı kaydedildi.

GKRY'de Kovid-19 vaka sayısının ise 1277'ye yükseldiği ifade edildi.

İlk Kovid-19 vakasının 9 Mart'ta görüldüğü Kıbrıs Rum kesiminde virüs nedeniyle en son can kaybı 18 Haziran'da açıklanmıştı.

KKTC'de 4 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 567 test yapıldığını ve 4 yeni pozitif vaka görüldüğünü açıkladı.

Toplam vaka sayısının 183'e ulaştığını kaydeden Pilli, 42 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, virüs sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

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