‘Google’a bakmıyorum kendimi aratmıyorum’

‘Game of Thrones’ dizisinde ‘Daenerys Targaryen’ karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Emilia Clarke (33) ünlü arama motoru Google’u hiç kullanmadığını açıkladı. Emilia Clarke, “Google’da hiçbir şeye bakmıyorum, kendimi aramıyorum ve aratmıyorum. Bu, şöhretle ve gelecekteki başarısızlıklarla başa çıkmak için başarının bir tarifi” dedi. -DIŞ HABERLER