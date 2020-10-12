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12.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Görüşmeler Yunanistan’ın talebi üzerine durduruldu’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın bir gazete mülakatında Türkiye’ye yönelik ifadeleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

‘Görüşmeler Yunanistan’ın talebi üzerine durduruldu’

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bir gazetede bugün yayımlanan mülakatında Türkiye’ye ilişkin iddia ve beyanlarının asılsız olduğunu vurguladı. Aksoy, şunları söyledi:

“İstikşafi görüşmeler 2016’da Yunanistan’ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye’den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmasıdır.”

Aksoy, “Yunanistan’ın bir yandan bizimle diyaloğa hazır olduğunu söylerken diğer yandan gerginliği artırıcı eylem ve faaliyetlerde bulunmaya devam etmesi ise samimiyetsizlik örneğidir. dedi.

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