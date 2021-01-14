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14.01.2021 - 22:32 | | AA

Gözaltına alındı! Kongre baskınında en dikkat çeken isimlerin biriydi...

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını esnasında Amerika Konfedere Devletleri bayrağı Kevin Seefried, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alındı! Kongre baskınında en dikkat çeken isimlerin biriydi...

20 Ocak'ta görevi Demokrat Joe Biden'a devredecek olan ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının 6 Ocak'ta ABD Kongresini basmasının ardından FBI, baskına karışan kişileri gözaltına almaya devam ediyor. 

FBI'ın yaptığı açıklamaya göre, baskın esnasında Kongre içinde Amerika Konfedere Devletlerini simgeleyen bayrakla görüntülenen protestocu Kevin Seefried gözaltına alındı. 

FBI, Kongre baskınına karışan kişilerin tespiti için halktan bilgi, fotoğraf ve video istemişti.

 

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