Gözünü bile kırpmadı! O isim nihayet konuştu...

Kendisi de bir Cumhuriyetçi olan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Salı günü Senato'da yaptığı konuşmada, Başkan Donald Trump'ın Kongre Binası'ndaki 6 Ocak isyanını "kışkırttığını" söyledi.

McConnell, "Kalabalık yalanlarla beslendi. Başkan ve diğer güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar" dedi.

McConnell, Trump'ın Senatoda yapılacak azil yargılamasının tarihi ve şekli konusunda henüz net olarak karar vermediklerini belirtti.

6 Ocak'ta çıkan olaylarda birisi polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.