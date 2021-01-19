19.01.2021 - 20:48 | | milliyet.com.tr
Gözünü bile kırpmadı! O isim nihayet konuştu...
ABD Senatosu Cumhuryetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, 6 Ocak olayları nedeniyle Başkan Trump'ı suçladı. Trump böylece kendi partisinden bir ismin daha tepkisini çekmiş oldu.
Kendisi de bir Cumhuriyetçi olan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Salı günü Senato'da yaptığı konuşmada, Başkan Donald Trump'ın Kongre Binası'ndaki 6 Ocak isyanını "kışkırttığını" söyledi.
McConnell, "Kalabalık yalanlarla beslendi. Başkan ve diğer güçlü insanlar tarafından kışkırtıldılar" dedi.
McConnell, Trump'ın Senatoda yapılacak azil yargılamasının tarihi ve şekli konusunda henüz net olarak karar vermediklerini belirtti.
6 Ocak'ta çıkan olaylarda birisi polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.