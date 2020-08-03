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03.08.2020 - 01:06 | | AA

Guaido öncülüğündeki muhalefetten flaş karar

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden milletvekili Juan Guaido öncülüğündeki muhalefet partileri, 6 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimlerine katılmayacaklarını açıkladı.

Guaido öncülüğündeki muhalefetten flaş karar

 

Venezuela muhalefetinin yayımladığı ortak açıklamada, Guaido'yu destekleyen 27 muhalif parti, "hileli" olarak nitelediği 6 Aralık'ta çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis'te (AN) 2021-2026 yıllarında yer alacak milletvekillerini belirlemek için yapılan seçimlere katılmama kararı aldığını duyurdu.

Venezuela'nın içinde bulunduğu sosyal krizden Maduro hükümetinin suçlandığı açıklamada, ülkede özgür seçimlerin düzenlenmesi "imkansız" olarak nitelendi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Indira Alfonzo Izaguirre, haziran ayının sonunda özel seçim yönetmeliğini duyurmuş ve Temmuz ayının başında da AN'de yer alacak milletvekilleri için parlamento seçimlerinin 6 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı.

Guaido liderliğindeki muhalefet Ulusal Seçim Konseyini tanımamıştı

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), 4 Haziran'da, ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Ulusal Seçim Konseyi (CNE) üyelerinin, çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis tarafından belirlemesini "anayasaya aykırı" olarak ilan etmişti.

TSJ, 12 Haziran'da CNE üyelerini belirlediğini duyurmuş ve Guaido liderliğindeki muhalefet, CNE üyelerini tanımayacağını açıklamıştı.

Guaido liderliğindeki muhalefetin 2019'da Maduro hükümeti ile yapılan müzakereleri kesmesi üzerine, hükümetin, Guaido dışındaki muhalefetle kurduğu Ulusal Masa'daki görüşmelerde CNE üyelerinin ortak belirlenmesi üzerine uzlaşılmıştı.

İletişim Başkanı Altun'dan "kardeşlik" vurgusuİletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bin yıldır birbirinden farklı inanç, etnik köken, kültür ve dilin barış içerisinde yaşadığı Anadolu toprakları tüm dünyaya kardeşlik nedir onu gösterdi. Geçmişimiz bir geleceğimiz bir, hüznümüz bir sevincimiz bir. Kardeşliğimiz nice bin yıllar daim olsun." ifadelerini kullandı.
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