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06.01.2021 - 07:00 |

Guiado’ya destek için şantaj iddiası

Venezuela’da Ulusal Meclis’in (AN) başkanı muhalif Juan Guaido’yu destekleyen bir şirketin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek üzere nakit yardımı almak için ABD’de 2 iş insanından şantaj yoluyla para istediği iddia edildi.

Guiado’ya destek için şantaj iddiası

“Washington Post”un haberine göre, Guaido’ya yurt dışından mali destek sağlamakla görevli Javier Troconis’in Florida merkezli şirketi, Maduro’nun  iktidardan devrilmesine mali katkı sağlamak için ABD’li 2 iş insanıyla görüştü.

Troconis’in, iş insanlarına Venezuela’nın devlete ait petrol şirketinin Karayipler’deki 40 milyar dolarlık varlığının devralınmasını teklif ettiği öne sürülürken, bu kişilerden 750 biner dolar ön ödeme ve komisyon istendiği kaydedildi. Venezuela muhalefeti iddiaları kabul etmedi.

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