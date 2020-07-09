09.07.2020 - 02:10 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 8 bin 810 vaka tespit edildi
Gelen son dakika haberine göre; Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 810 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 810 artışla 224 bin 665'e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 944 bin 399 test yapıldı.
Son 24 saatte 98 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 600'e yükseldi.
Kovid-19 hastalarından 106 bin 842'si ise iyileşti.
En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.