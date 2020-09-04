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04.09.2020 - 01:17 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs bilançosu ağırlaşıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 420 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi, vaka sayısı 633 bin 15'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs bilançosu ağırlaşıyor

 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 14 bin 563'e çıktı.

Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 633 bin 15'e yükseldi. Bugüne kadar 3 milyon 747 bin 101 test yapıldı, Kovid-19 hastalarından 554 bin 887'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Bursa'da düğün salonuna corona baskınıBursa’da corona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine kına gecesi düzenlenen salona polis ekiplerince baskın yapıldı. Kınaya katılan 24 kişiye, toplam 75 bin 600 TL ceza yazıldı.
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