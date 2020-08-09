09.08.2020 - 23:11 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde corona virüs hız kesmiyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 6 bin 607 kişide yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 559 bin 858'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 10 bin 408'e çıktı.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 559 bin 858'e yükselirken, bugüne kadar Kovid-19 vakalarından 411 bin 147'si iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.